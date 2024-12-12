Казахстанский тяжелоатлет завоевал золото чемпионата мира
Спортсмен не выступал на международном помосте почти 1,5 года.
Сегодня, 22:12
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Сегодня, 22:12Сегодня, 22:12
148Фото: olympic.kz
Нургиса Адлетулы (96 кг) стал чемпионом мира по тяжёлой атлетике в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz.
Спортсмен не выступал на международном помосте почти 1,5 года.
В двоеборье Нургисе удалось поднять 388 килограммов (174+214). Результата хватило, чтобы завершить ЧМ на первом месте.
Вторым финишировал Реваз Давитадзе (Грузия) - 387 (177+210) килограммов. Замкнул тройку иранец Али Алипур - 387 (173+214) килограммов.
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