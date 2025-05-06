Туристическая отрасль Казахстана уверенно переживает период стремительного подъёма, который эксперты уже называют "туристическим ренессансом", передаёт BaigeNews.kz. Страна не только привлекает всё больше иностранных гостей, но и мотивирует самих казахстанцев открывать для себя новые уголки родины. Впечатляющие цифры подтверждают: это не просто эффект инфляции - отрасль действительно растёт и становится одним из драйверов экономики.

Согласно данным Бюро национальной статистики, объём услуг, оказанных гостиницами и отелями в 2024 году, превысил 299,8 млрд тенге - рост на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. Налоговые поступления от туризма составили 254 млрд тенге, что на 25,1% больше, чем годом ранее.

Министерство туризма и спорта отмечает высокий уровень инвестиционной привлекательности сектора. За прошлый год в туризм вложено 947,5 млрд тенге инвестиций в основной капитал - на 20,3% больше, чем в 2023 году. Эти средства включают как частные инвестиции, так и государственные субсидии на инфраструктуру и поддержку бизнеса.

Флагманом казахстанского туризма остаётся Алматинская агломерация. Только в Алматы и Алматинскую область было инвестировано 84,3 млрд тенге - 17,4% от общего объёма вложений в сектор HoReCa и сферу развлечений.

Яркий пример - курорт Oi Qaraqai, где уже реализована первая в стране десятиместная гондольная канатная дорога. В ближайшие два года здесь появятся кресельная дорога, этногородок, глэмпинги, конная ферма и инфраструктура для параглайдинга. Общий объём инвестиций в курорт достигнет $150 млн, а проект обеспечит создание более 1200 рабочих мест. Только налоговые поступления от Oi Qaraqai составят более 1,6 млрд тенге ежегодно.

Сейчас по стране реализуется около 55 крупных туристических проектов. Среди них:

туристический квартал в Астане;

курорт Aqbura Resort в Акмолинской области;

спортивно-оздоровительный комплекс в столице - 6 млрд тг;

гостиничный комплекс в Актау - 5,3 млрд тг;

туристический центр "Аксай" в Жамбылской области - 2,5 млрд тг;

проект Terrasport в ВКО - 1,8 млрд тг.

Также продолжается активное развитие инфраструктуры: за 2022–2024 годы реализовано 83 проекта на 176 млрд тенге, а в 2025 году запланировано ещё 28 - на сумму 46 млрд тенге. Кроме того, разрабатываются дорожные карты по всем регионам и утверждаются планы развития для трёх ключевых дестинаций: Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская и Мангистауская курортные зоны.

Казахстан уверенно превращается в регионального туристического лидера, а туризм - в реальный сектор экономики, сопоставимый с сырьевыми отраслями.

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