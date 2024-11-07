Казахстанский тренер Алексей Ни пожизненно дисквалифицирован за допинг-скандала

Международное агентство по тестированию (ITA) пожизненно дисквалифицировало тренера по тяжелой атлетике Алексея Ни за участие в допинг-скандале, связанном с несколькими титулованными тяжелоатлетами Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportarena.kz.

В их числе Илья Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Ниджат Рагимов.

Решение о пожизненной дисквалификации Ни является окончательным и не подлежит обжалованию. Федерация тяжёлой атлетики Казахстана уже подтвердила информацию о наказании 63-летнего тренера.

В отношении его младшего брата Виктора Ни, который долгое время работал старшим тренером национальной сборной, пока окончательного решения нет. Ему грозит дисквалификация на срок от четырёх лет.