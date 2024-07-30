Казахстанский теннисист сделал камбэк и вышел в 1/8 финала Олимпиады

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Кирилл провел напряжённый матч в 1/16. В ходе встречи с немцем Даном Цю казахстанец уступал со счетом 1:3. Однако затем Герасименко не только отыгрался, но и смог одержать победу.

Итоговый счет составил 4:3 - Кирилл вышел в 1/8 финала.