Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Польше

Казахстанец Дмитрий Попко в паре с итальянцем Андреа Пеллегрино вышли в полуфинал Челленджера в Польше, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале казахстанско-итальянский дуэт обыграл пару Мирча-Александру Жекан (Румыния) / Джорджио Рикка (Италия) — 6:3, 1:6, 10:8.

В индивидуальной программе соревнований Попко не сумел продолжить борьбу, уступив россиянину Алексею Ватутину — 4:6, 7:5, 6:7.