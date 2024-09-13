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Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Польше

Сегодня, 10:13
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sports.kz Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Фото: sports.kz

Казахстанец Дмитрий Попко в паре с итальянцем Андреа Пеллегрино вышли в полуфинал Челленджера в Польше, передаёт BaigeNews со ссылкой на  Sports.kz.

В четвертьфинале казахстанско-итальянский дуэт обыграл пару Мирча-Александру Жекан (Румыния) / Джорджио Рикка (Италия) — 6:3, 1:6, 10:8.

В индивидуальной программе соревнований Попко не сумел продолжить борьбу, уступив россиянину Алексею Ватутину — 4:6, 7:5, 6:7.

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