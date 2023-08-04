Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии

Казахстанец Александр Недовесов вышел в полуфинал теннисного турнира в Австрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

"В Кицбюэле (Австрия) продолжается грунтовый турнир серии АТР 250. В паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец в четвертьфинале одержал победу над монакско-австрийским дуэтом Ромен Арнеодо/Сэм Вайссборн со счетом 6:3, 6:22", - сообщили в федерации.

Как уточнили в ФТК, соперники Недовесова и Эскобара по полуфиналу определятся в матче: Ф.Кабраль/Р.Матос - С.Болелли/А Вавассори.