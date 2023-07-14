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146Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии
Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл четвертьфинальный матч в парном разряде на турнире в Зальцбурге (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
В 1/4 финала Голубев и Молчанов сыграли с австрийцами Петером Гольдштейнером и Никласом Вальднером и уверенно победили их в двух сетах - 6:3, 6:3. В полуфинале соперниками казахстанца и украинца будут сербский теннисист Никола Чачич и румын Виктор Влад Корня.
Ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов победили австралийцев Кристофера Ромиоса и Джейсона Тейлора - 6:7, 7:6, 10:5. Призовой фонд "челленджера" в Зальцбурге составляет 145 000 евро.
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