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ktf.kz Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59
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Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл четвертьфинальный матч в парном разряде на турнире в Зальцбурге (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

В 1/4 финала Голубев и Молчанов сыграли с австрийцами Петером Гольдштейнером и Никласом Вальднером и уверенно победили их в двух сетах - 6:3, 6:3. В полуфинале соперниками казахстанца и украинца будут сербский теннисист Никола Чачич и румын Виктор Влад Корня.

Ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов победили австралийцев Кристофера Ромиоса и Джейсона Тейлора - 6:7, 7:6, 10:5. Призовой фонд "челленджера" в Зальцбурге составляет 145 000 евро.

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Сегодня, 08:59
146
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