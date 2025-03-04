Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин продолжает демонстрировать отличную форму на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэлссе (США), передаёт BaigeNews.kz. В захватывающем полуфинале квалификации он победил французского теннисиста Тео Папамаламиса, обладателя уайлд-кард, со счётом 6:4, 6:7, 7:5!

Теперь Михаилу предстоит финальный бой за место в основной сетке турнира, и его соперником станет итальянец Джулио Зеппиери. Кто из них окажется сильнее и попадёт в основной турнир? Ответ мы узнаем очень скоро!