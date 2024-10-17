Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Китае

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Вадимом Урсу выиграл первый матч на турнире в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Ломакин и Урсу встретились с японцами Томохиро Масабаяси и Рюки Мацудой и победили их в трех сетах — 6:3, 3:6, 10:7. Следующими соперниками казахстанца и его напарника станут тайванец Рай Хо и британский теннисист Джошуа Пэрис. Добавим, что призовой фонд "челленджера" в Шэньчжэне составляет 133 250 долларов. Победители соревнований в парном разряде заработают по 7 580 долларов, а также получат по 100 рейтинговых очков. В рейтинге ATP у "парников" Григорий Ломакин на данный момент занимает 310-е место.





