Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал Челленджера в Гуанчжоу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге турнира Михаил выиграл у чеха Далибора Сврчины 2:6, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Кукушкин сыграет с аргентинцем Агустином Гомесом.