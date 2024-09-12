  • 12 Сентября, 15:52
  • BAIGENEWS

Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Сегодня, 14:47
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Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал Челленджера в Гуанчжоу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге турнира Михаил выиграл у чеха Далибора Сврчины 2:6, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Кукушкин сыграет с аргентинцем Агустином Гомесом. 

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