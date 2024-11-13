Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
102Фото: olympic.kz
В австралийском Брисбене стартовал турнир ITF M25, с участием казахстанского теннисиста Григория Ломакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
В паре Григорий с грузином Александром Бакши вышли в четвертьфинал турнира, переиграв местный дуэт Эштон Маклеод - Чарли Пейд 6:2, 6:2.
В следующем круге казахстанско-грузинский дуэт сыграет с парой Колин Синклер (Северные марианские острова) - Брэндон Уокин (Австралия).
Также Ломакин примет участие и в индивидуальной сетке турнира, сыграв 13 ноября с американцем Джошуа Шихи.
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