Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии

В австралийском Брисбене стартовал турнир ITF M25, с участием казахстанского теннисиста Григория Ломакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

В паре Григорий с грузином Александром Бакши вышли в четвертьфинал турнира, переиграв местный дуэт Эштон Маклеод - Чарли Пейд 6:2, 6:2.

В следующем круге казахстанско-грузинский дуэт сыграет с парой Колин Синклер (Северные марианские острова) - Брэндон Уокин (Австралия).

Также Ломакин примет участие и в индивидуальной сетке турнира, сыграв 13 ноября с американцем Джошуа Шихи.