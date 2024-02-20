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Казахстанский теннисист выиграл второй подряд турнир в США

Сегодня, 10:37
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ktf.kz Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: ktf.kz

Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M15 в Палм-Коуст (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.


В финале казахстанец одолел эквадорца Андреса Андраде (650 АТР) — 7:5, 1:6, 7:5. Таким образом, Дмитрий стал победителем второго подряд турнира в США: на прошлой неделе Попко  выиграл турнир в Санрайзе.

Теперь в карьере казахстанца 24 выигранных турнира под эгидой ITF в одиночном разряде.

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