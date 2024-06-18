Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тунисе
Сегодня, 13:38
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Сегодня, 13:38Сегодня, 13:38
49Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин выиграл турнир ITF M15 в Тунисе, передаёт BaigeNews.
Казахстанец вместе с россиянином Егором Агафоновым в финале парного разряда обыграли Сарайва Дос Сантоса (Бразилия)/Криса Ван Вика (ЮАР) со счетом 6:3, 6:3.
Это уже 28-й титул в карьере уроженца Темиртау в парном разряде под эгидой Международной федерации тенниса.
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