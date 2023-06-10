Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тегеране

Фото: Sports.kz.

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин стал победителем турнира в Тегеране (Иран) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале Ломакин в паре с россиянином Егором Агафоновым встретились с дуэтом Эрик Арутюнян (Беларусь) / Даниэль Ибрагимов (Россия) и победили их в двух сетах — 6:3, 7:6. Таким образом, казахстанец выиграл "челленджер" ITF, призовой фонд которого составлял 15 000 долларов.

Добавим, что в "парах" Григорий Ломакин занимает 247-е место в рейтинге ATP, а его напарник, Егор Агафонов, идет на 599-м месте. Что касается положения Ломакина в рейтинге в одиночном разряде, то там он занимает 946-е место.