Казахстанский теннисист выиграл турнир в Бахрейне

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин неожиданно выиграл финальный матч на турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в столице Бахрейна Манаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин сыграл с французским теннисистом Ришаром Гаске и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. Игра продлилась один час и 46 минут.

За время игры Михаил исполнил две подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также Кукушкин выиграл десять очков и три гейма подряд.

Михаил на данный момент занимает 231-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Гаске располагается на 130-й строчке.