Казахстанский теннисист выиграл турнир в Бахрейне
Вчера, 23:14
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Вчера, 23:14Вчера, 23:14
167Фото: sport.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин неожиданно выиграл финальный матч на турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в столице Бахрейна Манаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Кукушкин сыграл с французским теннисистом Ришаром Гаске и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. Игра продлилась один час и 46 минут.
За время игры Михаил исполнил две подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Также Кукушкин выиграл десять очков и три гейма подряд.
Михаил на данный момент занимает 231-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Гаске располагается на 130-й строчке.
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