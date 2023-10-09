Казахстанский теннисист выиграл престижный турнир в Южной Корее

Амир Омарханов показал отличный результат на престижном турнире в Южной Корее, обыграв в финале индийца Ювана Нандала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

В Южной Корее завершился турнир второй категории серии ITF Juniors - J300 WANJU.



Отличный результат на престижном турнире показал Амир Омарханов (200 ITF Juniors). В третьем круге казахстанец обыграл 45-ю ракетку мира юниорского рейтинга Джангжуна Кима (Южная Корея) со счетом 6:7, 7:6, 6:3. В четвертьфинале Амир уверенно разобрался с еще одним корейцем Юн Сун Йонга – 6:3, 6:3, а в полуфинале разгромил 41-ю ракетку мира юниорского рейтинга Хайдена Джонеса из Австралии со счетом 6:1, 6:0. В матче за заветный титул воспитанник карагандинской школы тенниса также довольно уверенно выиграл у индийца Ювана Нандала (61 ITF Juniors) – 6:2, 6:2.



Для Амира это уже 4 титул ITF Juniors в одиночном разряде. До этого казахстанец побеждал в Египте (J100), Тбилиси (J60) и Караганде (J60).