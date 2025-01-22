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Казахстанский теннисист выиграл финал квалификации турнира в Португалии

Евсеев сыграл с местным 20-летним теннисистом.

Сегодня, 09:21
АВТОР
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olympic.kz1 Сегодня, 09:21
Сегодня, 09:21
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Фото: olympic.kz1

Казахстанец Денис Евсеев вышел в основную сетку челленджера в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификации Евсеев сыграл с местным 20-летним теннисистом Тиаго Перейра. Счет матча 2:6, 6:4, 6:4 в пользу казахстанца.

Чуть ранее в основную сетку турнира также пробился Бейбит Жукаев.



 

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