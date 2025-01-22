Казахстанец Денис Евсеев вышел в основную сетку челленджера в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификации Евсеев сыграл с местным 20-летним теннисистом Тиаго Перейра. Счет матча 2:6, 6:4, 6:4 в пользу казахстанца.

Чуть ранее в основную сетку турнира также пробился Бейбит Жукаев.





