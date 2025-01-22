Казахстанский теннисист выиграл финал квалификации турнира в Португалии
Евсеев сыграл с местным 20-летним теннисистом.
Сегодня, 09:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
105Фото: olympic.kz1
Казахстанец Денис Евсеев вышел в основную сетку челленджера в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале квалификации Евсеев сыграл с местным 20-летним теннисистом Тиаго Перейра. Счет матча 2:6, 6:4, 6:4 в пользу казахстанца.
Чуть ранее в основную сетку турнира также пробился Бейбит Жукаев.