Казахстанский теннисист выиграл "челленджер" в Братиславе

Фото: пресс-служба ФТК

Александр Недовесов завоевал свой 25-й титул на турнирах серии "челленджер" в Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Победу в Братиславе Недовесов одержал в дуэте с украинцем Денисом Молчановым. Казахстанско-украинская пара, находящаяся под третьим номером соревнования Peugeot Slovak Open с призовым фондом почти 68 тысяч евро, в финале одолела Петра Нозу и Андрея Полсона из Чехии со счетом 4:6, 6:4, 10:6.

Таким, образом, теперь в активе казахстанца — 25 титулов в серии "Челленджер", из которых три завоёваны им в одиночном и 22 — в парном разрядах. Прошлый год стал самым успешным в карьере Недовесова, тогда он завоевал семь титулов, установив личный рекорд.