Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера"

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Казахстанский теннисист Тимофей Скатов в полуфинале турнира из серии ATP Challenger Tour в Консепсьоне (Чили) одержал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса.

Напряжённый первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу казахстанца. Во второй партии при счёте 1:1 Факундо отказался от дальнейшей борьбы, сославшись на травму.

В финале "Челленджера", призовой фонд которого составляет 130 тысяч долларов, Тимофей сразится с ещё одним аргентинцем - обладателем первого номера посева, 76-й ракеткой мира Федерико Корией. Игра начнётся 29 января в 19:00 по времени Астаны.