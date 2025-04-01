Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом
В первом раунде ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка.
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
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Казахстанкий теннисист Тимофей Скатов пробился в основные соревнования на турнире в Бухаресте (Румыния), передаёт BaigeNews.kz.
В финале квалификации он оказался сильнее Раду Албота (Молдова).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Скатова.
Отметим, что в первом раунде ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка. 40-летний швейцарец трижды выигрывал на турнирах "Большого шлема", а также побеждал на Олимпиаде-2008.
Ранее мы сообщали, что сенсацией обернулся первый матч казахстанского теннисиста на турнире в Майами.
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