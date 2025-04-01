Казахстанкий теннисист Тимофей Скатов пробился в основные соревнования на турнире в Бухаресте (Румыния), передаёт BaigeNews.kz.

В финале квалификации он оказался сильнее Раду Албота (Молдова).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Скатова.

Отметим, что в первом раунде ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка. 40-летний швейцарец трижды выигрывал на турнирах "Большого шлема", а также побеждал на Олимпиаде-2008.

Ранее мы сообщали, что сенсацией обернулся первый матч казахстанского теннисиста на турнире в Майами.