  • 1 Апреля, 17:07
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Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом

В первом раунде ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка.

Сегодня, 16:45
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Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Казахстанкий теннисист Тимофей Скатов пробился в основные соревнования на турнире в Бухаресте (Румыния), передаёт BaigeNews.kz.

В финале квалификации он оказался сильнее Раду Албота (Молдова).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Скатова.

Отметим, что в первом раунде ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка. 40-летний швейцарец трижды выигрывал на турнирах "Большого шлема", а также побеждал на Олимпиаде-2008.

Ранее мы сообщали, что сенсацией обернулся первый матч казахстанского теннисиста на турнире в Майами.

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