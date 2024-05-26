Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов завоевал победу на турнире серии "Челленджер" в немецком Аугсбурге, передаёт BaigeNews.kz.

В соперники по решающему матчу Тимофею досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищная игра завершилась победой Скатова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

"Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии. За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место", — сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.