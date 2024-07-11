Казахстанский теннисист совершил сенсацию на турнире в Китае
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
73Фото: sportplustv.kz
Казахстанец Григорий Ломакин вышел в четвертьфинал турнира ITF M25 в Китае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
"В 1/8 финала казахстанец сумел обыграть китайца Фанциз Суня. Представитель Китая отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 6:3, 6:7, 1:1", - пишет издание.
В следующем раунде Ломакин сыграет с японцем Риотаро Тагучи.
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