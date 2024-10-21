Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленный рейтинг спортсменов одиночного и парного разрядов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Топ-3 осталась прежней: лидирует Янник Синнер из Италии, второе место — у испанца Карлоса Алькараса, третий — немец Александр Зверев.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял четыре строчки и стал 32-м. Александр Шевченко поднялся на две позиции, заняв 59-е место. Михаил Кукушкин остался 111-м, Дмитрий Попко опустился со 173-й на 175-ю строку, Бейбит Жукаев поднялся на 29 отметок и занял 184-е место, Тимофей Скатов стал 194-м (-2).
В парном рейтинге первое место делят Марсель Гранольерс из Испании и аргентинец Орасио Себальос, третья строка принадлежит хорвату Мате Павичу.
Казахстанский спортсмен Александр Недовесов улучшил положение с 57-го до 55-го. Бублик сместился вниз на две строки — 116-й.
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