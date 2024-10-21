Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленный рейтинг спортсменов одиночного и парного разрядов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: лидирует Янник Синнер из Италии, второе место — у испанца Карлоса Алькараса, третий — немец Александр Зверев.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял четыре строчки и стал 32-м. Александр Шевченко поднялся на две позиции, заняв 59-е место. Михаил Кукушкин остался 111-м, Дмитрий Попко опустился со 173-й на 175-ю строку, Бейбит Жукаев поднялся на 29 отметок и занял 184-е место, Тимофей Скатов стал 194-м (-2).

В парном рейтинге первое место делят Марсель Гранольерс из Испании и аргентинец Орасио Себальос, третья строка принадлежит хорвату Мате Павичу.

Казахстанский спортсмен Александр Недовесов улучшил положение с 57-го до 55-го. Бублик сместился вниз на две строки — 116-й.