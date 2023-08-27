Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
191Фото: sports.kz
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин, занимающий 1057-е место в рейтинге ATP, стал победителем турнира серии ITF в таиландском Накхонситхаммарате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале Ломакин встречался с местным спортсменом Касидитом Самреем (680-е место в рейтинге ATP) и считался явным андердогом в этом противостоянии.
Однако в итоге казахстанец смог сотворить сенсацию: он победил в трех сетах — 7:6, 4:6, 6:3 — и завоевал титул.
Стоит отметить, что Ломакин начинал выступление на турнире с первого раунда квалификации и выиграл за неделю семь матчей подряд. Призовой фонд турнира в Накхонситхаммарате составлял 15 000 долларов.
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