Теннисист Бейбит Жукаев в дуэте с украинцем Виталием Сачко вышел в финал турнира в Манаме (Бахрейн) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жукаев и Сачко одержали две победы за день, причём в обоих матчах фаворитами считались их соперники.

Сначала казахстанец со своим напарником в четвертьфинале победил первых сеяных — испанца Серхио Гомеса и румына Виктора Влада Корню — 6:7, 6:3, 10:4. После в полуфинале обыграл дуэт Барт Стивенс (Нидерланды) / Васил Кирков (США), которые имели третий номер посева — 7:6, 6:7, 10:4.

В финале турнира Бейбиту Жукаеву и Виталию Сачко будет противостоять пара Иван Лютаревич (Беларусь) / Люка Санчес (Франция).