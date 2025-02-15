Казахстанский теннисист сотворил две сенсации за день и вышел в финал турнира в Бахрейне
В обоих матчах фаворитами считались соперники.
Сегодня, 03:07
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Сегодня, 03:07Сегодня, 03:07
53Фото: ktf.kz
Теннисист Бейбит Жукаев в дуэте с украинцем Виталием Сачко вышел в финал турнира в Манаме (Бахрейн) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Жукаев и Сачко одержали две победы за день, причём в обоих матчах фаворитами считались их соперники.
Сначала казахстанец со своим напарником в четвертьфинале победил первых сеяных — испанца Серхио Гомеса и румына Виктора Влада Корню — 6:7, 6:3, 10:4. После в полуфинале обыграл дуэт Барт Стивенс (Нидерланды) / Васил Кирков (США), которые имели третий номер посева — 7:6, 6:7, 10:4.
В финале турнира Бейбиту Жукаеву и Виталию Сачко будет противостоять пара Иван Лютаревич (Беларусь) / Люка Санчес (Франция).
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