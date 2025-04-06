Григорий Ломакин из Казахстана стал триумфатором парного разряда турнира ITF в индийском Бангалоре, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с американцем Ником Чеппеллом казахстанский спортсмен обыграл в финале местных теннисистов Эс Де Праджвала Дева и Нитина Кумара Синху. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6, а продолжалась 1 час и 23 минуты.

Отмечается, что Ломакин и Чеппелл не входили в число фаворитов соревнований, тогда как их соперники были посеяны под третьим номером. Несмотря на это, международный дуэт сумел завоевать титул, став настоящим сюрпризом турнира.

Призовой фонд соревнований составил 25 тысяч долларов.