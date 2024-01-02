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Казахстанский теннисист сенсационно обыграл соперника в Австралии

Сегодня, 21:18
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sports.kz Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: sports.kz

Денис Евсеев сыграл первый матч хардового турнира серии "Челленджер" одиночного разряда в австралийской Канберре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Казахстанский теннисист провел встречу со словацким теннисистом Алексом Молчаном и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:3. Игра, которая состоялась на стадии 1/16 финала, между теннисистами продлилась один час и 26 минут", - пишет издание.

30-летний казахстанский спортсмен на данный момент является 190-й ракеткой мира, а Молчан идет на 119-й позиции.

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