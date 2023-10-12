Казахстанский теннисист сенсационно обыграл экс-девятую ракетку мира

Казахстанцы успешно стартовали на турнире серии "Челленджер" в китайском Шэньчжэне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

Денис Евсеев обыграл победителя одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015), чемпиона 17 турниров ATP, итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

Сообщается, что во втором круге теннисист сразится с китайцем Цуй Цзе (585 АТР).



Также во второй круг соревнования пробился Бейбит Жукаев (302 АТР). На старте казахстанец обыграл китайца Ли Чжэ (610 АТР) - 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Жукаев сыграет с первой ракеткой турнира австралийцем Танаси Коккинакисом (69 АТР).