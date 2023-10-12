Казахстанский теннисист сенсационно обыграл экс-девятую ракетку мира
Сегодня, 09:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
114Фото: ktf.kz
Казахстанцы успешно стартовали на турнире серии "Челленджер" в китайском Шэньчжэне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.
Денис Евсеев обыграл победителя одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015), чемпиона 17 турниров ATP, итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:4, 7:6 (8:6).
Сообщается, что во втором круге теннисист сразится с китайцем Цуй Цзе (585 АТР).
Также во второй круг соревнования пробился Бейбит Жукаев (302 АТР). На старте казахстанец обыграл китайца Ли Чжэ (610 АТР) - 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Жукаев сыграет с первой ракеткой турнира австралийцем Танаси Коккинакисом (69 АТР).
Самое читаемое
- Где появятся "комфортные школы" в Астане
- Краеведы Семея показали всему миру настоящий центр Евразии
- "Когда уезжает очередная семья, сердце болит": с карты Костанайской области исчезнут 25 сел
- Автоледи выехала на "встречку": пять человек погибли в ДТП
- Был дворец, остались развалины: шымкентцы просят восстановить объект культуры