Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в США

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев стартовал с победы на Челленджере в американском Шампейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Первым соперником казахстанца стал представитель Великобритании — 18-летний Энри Сирл. Счет матча 6:3, 7:6 в пользу Жукаева.

Во втором круге Бейбит сыграет с победителем пары Майка Брасвелл — Джереми Жанг.