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Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в США

Сегодня, 08:55
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olympic.kz Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: olympic.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев стартовал с победы на Челленджере в американском Шампейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Первым соперником казахстанца стал представитель Великобритании — 18-летний Энри Сирл. Счет матча 6:3, 7:6 в пользу Жукаева.

Во втором круге Бейбит сыграет с победителем пары Майка Брасвелл — Джереми Жанг. 

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