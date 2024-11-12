Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире в США
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
44Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев стартовал с победы на Челленджере в американском Шампейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
Первым соперником казахстанца стал представитель Великобритании — 18-летний Энри Сирл. Счет матча 6:3, 7:6 в пользу Жукаева.
Во втором круге Бейбит сыграет с победителем пары Майка Брасвелл — Джереми Жанг.
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