Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Валенсии

Казахстанец Денис Евсеев успешно провёл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в испанской Валенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником теннисиста был местный спортсмен Мартин Ландалус. Евсеев одержал победу в двух сетах с общим счётом - 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Игра продлилась два часа и 14 минут.

В полуфинале соперником Евсеева станет победитель пары Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Каниас.

Казахстанский спортсмен на данный момент является 226-й ракеткой мира.

Ранее стало известно, что 10 теннисистов из Казахстана вошли в топ-100 международных рейтингов.