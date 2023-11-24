Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Валенсии
Сегодня, 20:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
83Фото: sports.kz
Казахстанец Денис Евсеев успешно провёл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в испанской Валенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Соперником теннисиста был местный спортсмен Мартин Ландалус. Евсеев одержал победу в двух сетах с общим счётом - 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Игра продлилась два часа и 14 минут.
В полуфинале соперником Евсеева станет победитель пары Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Каниас.
Казахстанский спортсмен на данный момент является 226-й ракеткой мира.
Ранее стало известно, что 10 теннисистов из Казахстана вошли в топ-100 международных рейтингов.
Самое читаемое
- Убийство Миланы Давыдовой: ряд чиновников получили выговоры от акима Павлодарской области
- "Я оговорил Масимова": чем апеллируют адвокаты по делу экс-глав полиции Павлодарской области
- Группа подростков избила сироту в Экибастузе
- Пинал женщину и повредил десяток машин: судью подозревают в хулиганстве в ВКО
- Иностранки занимались проституцией в одной из гостиниц Алматы