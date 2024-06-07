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Казахстанский теннисист пробился в финал турнира в Тунисе

Сегодня, 22:37
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sports.kz Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: sports.kz

Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл полуфинальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в Монастире (Тунис), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

“Спортсмен из Казахстана в паре с бразильским теннисистом Пауло Андре Дос Сантосом встретился на корте с турецким дуэтом Ченгиз Аксу — Алп Хороз и одержал победу в трех сетах с общим счетом 1:6, 6:0, 10:6”, - говорится в сообщении.

Отметим, что 25-летний спортсмен из Казахстана, который на данный момент располагается на 323-й строчке мирового рейтинга парного разряда АТР, на недавнем турнире Монастире стал чемпионом соревнований в паре с россиянином Ильей Симакиным.

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