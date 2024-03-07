Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Бразилии

Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко провел свой дебютный матч на грунтовом турнире серии ITF парного разряда в бразильском Ресифе, сообщает Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана в паре с местным теннисистом Даниэлем Дутра Да Сильва сыграл против бразильского дуэта Матеус Буерес — Энцо Камарго Лима и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Встреча состоялась на стадии 1/8 финала бразильского турнира.

Отметим, что 27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 805-й строчке в рейтинге парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).