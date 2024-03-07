Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Бразилии
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
91Фото: sports.kz
Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко провел свой дебютный матч на грунтовом турнире серии ITF парного разряда в бразильском Ресифе, сообщает Sports.kz.
Спортсмен из Казахстана в паре с местным теннисистом Даниэлем Дутра Да Сильва сыграл против бразильского дуэта Матеус Буерес — Энцо Камарго Лима и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Встреча состоялась на стадии 1/8 финала бразильского турнира.
Отметим, что 27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 805-й строчке в рейтинге парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).
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