Александр Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге
Сегодня, 16:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
98Фото: КТФ
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz
"Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в одиночном разряде Александр Бублик поднялся на две позиции и установил новый личный рекорд - 17-е место", - говорится в сообщении.
Александр Шевченко также отыграл две строчки и стал 59-м. Михаил Кукушкин потерял одно место - он 136-й. Денис Евсеев и Бейбит Жукаев остались на прежних позициях — 167-я и 171-я, соответственно. Тимофей Скатов поднялся сразу на 43 строчки, став 199-м. Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов, по-прежнему, располагается на 40-м месте.
Самое читаемое
- Уносят всё: дачники жалуются на массовое воровство в Павлодаре
- Квартиру своему учителю подарили выпускники школы Жанаозена
- Покушение на убийство 18-летней девушки расследуют в Астане
- Дожди затопили дома в Косшы: часть города остаётся без электричества
- В Алматы две выпускницы избили парня и выложили видео в ТikTok