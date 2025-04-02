Казахстанский теннисист победил на старте турнира в Мексике
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
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Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (175-е место в мировом рейтинге АТР) уверенно стартовал на турнире в мексиканском Морелосе, одержав победу в матче первого круга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/16 финала Попко встретился с бразильцем Фелипе Мелигени-Алвесом (254), и казахстанец продемонстрировал отличную форму, выиграв со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча длилась 1 час 34 минуты, и Попко не оставил сопернику шансов в решающем тай-брейке.
В следующем раунде Дмитрий сразится с победителем пары Макс Вискандт (Германия, 497) — Максим Кресси (США, 321), что обещает быть интересным и напряжённым поединком.
Ранее мы сообщали, что казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом.
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