Казахстанский теннисист неудачно стартовал на турнире в Швейцарии

Фото: sports.kz

Михаил Кукушкин сыграл в матче первого круга на хардовом турнире в помещении одиночного разряда в швейцарском Лугано, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с британским теннисистом Лиамом Броди и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Игра продлилась один час и 27 минут.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 247-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Броди же находится на 142-й строчке рейтинга.

Отметим, что матч проходил на стадии 1/16 финала швейцарского турнира.