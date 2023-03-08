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Сегодня, 20:53
152
152Фото: sports.kz
Казахстанский теннисист неудачно стартовал на турнире в Швейцарии
Михаил Кукушкин сыграл в матче первого круга на хардовом турнире в помещении одиночного разряда в швейцарском Лугано, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец провел встречу с британским теннисистом Лиамом Броди и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Игра продлилась один час и 27 минут.
На данный момент теннисист из Казахстана занимает 247-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Броди же находится на 142-й строчке рейтинга.
Отметим, что матч проходил на стадии 1/16 финала швейцарского турнира.
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