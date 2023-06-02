Казахстанский теннисист Недовесов пробился в третий круг "Ролан Гаррос"

Фото: sports.kz

Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл во втором матче на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В паре с мексиканским теннисистом Мигелем Анхелем Рейес-Варела Недовесов одержал победу над американо-чешским дуэтом Ариэль Бехар — Адам Павлашек в трёх сетах с общим счётом 6:4, 1:6, 6:1. Встреча продлилась один час и 58 минут.

За время игры казахстанский и мексиканский теннисисты исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли семь очков и три гейма подряд.

Отметим, что встреча прошла на стадии 1/16 финала парижского турнира Большого шлема.