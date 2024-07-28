Казахстанский теннисист Кирилл Герасименко одержал первую победу в Париже
Сегодня, 02:07
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Сегодня, 02:07Сегодня, 02:07
151Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Лидер национальной сборной по настольному теннису Кирилл Герасименко обыграл соперника в первой игре на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Наш соотечественник победил чилийского атлета Николаса Бургоса. Матч продлился четыре партии. Герасименко одержал победу с общим счётом 11:4, 11:5, 12:10, 11:6.
В следующем матче в 1/32 Герасименко встретится со спортсменом из Португалии или Германии.
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