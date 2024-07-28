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Казахстанский теннисист Кирилл Герасименко одержал первую победу в Париже

Сегодня, 02:07
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НОК РК / Турар Казангапов Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07
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Фото: НОК РК / Турар Казангапов

Лидер национальной сборной по настольному теннису Кирилл Герасименко обыграл соперника в первой игре на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Наш соотечественник победил чилийского атлета Николаса Бургоса. Матч продлился четыре партии. Герасименко одержал победу с общим счётом 11:4, 11:5, 12:10, 11:6. 

В следующем матче в 1/32 Герасименко встретится со спортсменом из Португалии или Германии.

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