Казахстанский теннисист едва не сотворил сенсацию в Стамбуле

Фото: Пресс-служба ФТК

Теннисист Бейбит Жукаев остановился в шаге от полуфинала и чуть не сотворил сенсацию на турнире серии ATP Challenger в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В полуфинале в упорной борьбе он уступил 108-й ракетке мира Раду Алботу из Молдовы со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).

За два часа игрового времени казахстанец 19 раз подал навылет и реализовал два брейка из трех. Благодаря выходу в четвертьфинал Жукаев уже в понедельник в обновленном рейтинге АТР сделает скачок на 34 пункта и займет 323-е место.