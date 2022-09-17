open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский теннисист едва не сотворил сенсацию в Стамбуле
Пресс-служба ФТК Сегодня, 16:15
130
Фото: Пресс-служба ФТК

Казахстанский теннисист едва не сотворил сенсацию в Стамбуле

Теннисист Бейбит Жукаев остановился в шаге от полуфинала и чуть не сотворил сенсацию на турнире серии ATP Challenger в  Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В полуфинале в упорной борьбе он уступил 108-й ракетке мира Раду Алботу из Молдовы со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).

За два часа игрового времени казахстанец 19 раз подал навылет и реализовал два брейка из трех. Благодаря выходу в четвертьфинал Жукаев уже в понедельник в обновленном рейтинге АТР сделает скачок на 34 пункта и займет 323-е место.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15
130
Журналист
Наверх