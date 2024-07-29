Казахстанский теннисист Александр Шевченко выбыл с Олимпиады-2024
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
99Фото: НОК РК / Владислав Семёнов
Казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в первом раунде Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На старте спортсмен встретился с Якубом Меншиком из Чехии. Матч продлился два сета. Меншик выиграл с общим счётом 6:3, 6:4.
Таким образом, в одиночном разряде больше не осталось казахстанских спортсменов. В мужском парном сыграют Александр Бублик и Александр Недовесов.
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