Казахстанский теннисист Александр Шевченко выбыл с Олимпиады-2024

Казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в первом раунде Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На старте спортсмен встретился с Якубом Меншиком из Чехии. Матч продлился два сета. Меншик выиграл с общим счётом 6:3, 6:4.

Таким образом, в одиночном разряде больше не осталось казахстанских спортсменов. В мужском парном сыграют Александр Бублик и Александр Недовесов.