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Казахстанский стрелок Никита Чирюкин завоевал "золото" в Индонезии

Сегодня, 16:44
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК. Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золотую медаль лицензионного чемпионата Азии по пулевой стрельбе в Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В упражнении Rapid fire Pistol Man в финал Никита Чирюкин вошёл под номером 1, с результатом 584 тем самым завоевав олимпийскую квоту. В упорнейшей борьбе финала спортсмен смог удержать свою первую позицию и завоевал золотую медаль. 

Никита Чирюкин — член штатной Национальной сборной команды Казахстана, представителем Шымкента.

Ранее женская сборная Казахстана в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций стала обладательницей серебряной награды.

Кроме того, на этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия на ОИ в Париже. Ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

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