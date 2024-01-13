Казахстанский стрелок Никита Чирюкин завоевал "золото" в Индонезии
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Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золотую медаль лицензионного чемпионата Азии по пулевой стрельбе в Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В упражнении Rapid fire Pistol Man в финал Никита Чирюкин вошёл под номером 1, с результатом 584 тем самым завоевав олимпийскую квоту. В упорнейшей борьбе финала спортсмен смог удержать свою первую позицию и завоевал золотую медаль.
Никита Чирюкин — член штатной Национальной сборной команды Казахстана, представителем Шымкента.
Ранее женская сборная Казахстана в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций стала обладательницей серебряной награды.
Кроме того, на этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия на ОИ в Париже. Ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.
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