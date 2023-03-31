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Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards Сегодня, 20:39
202
Сегодня, 20:39
202

Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards

Стартап Cerebra победил в номинации Best VerTech startup 2023 в международном конкурсе Global Startup Awards, передаёт BaigeNews.kz.

Финал конкурса состоялся в столице Дании Копенгагене. Казахстанцы обошли конкурентов из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии.

Менеджер проекта Cerebra Айгерим Сейдуали участвовала в награждении.

"Было очень волнительно, так как другие стартапы в нашей номинации были очень крупными и инновационными. Я впервые прошла по красной дорожке и была удивлена уровнем мероприятия. 120 стран принимали участие в этом конкурсе. Горжусь, что работаю в такой крутой команде и могу представлять нашу страну на международной арене", - сказала она.

Победа в финале даст возможность команде Cerebra получить доступ к GSA Alumni Network - особому клубу, доступному только по приглашению, который способствует развитию стартап-экосистем во всем мире.

Global Startup Awards (GSA) - крупнейший независимый конкурс стартап-экосистем со штаб-квартирой в Копенгагене. 

Cerebra – это искусственный интеллект для своевременного распознавания инсульта. Инновационная разработка команды призвана помочь врачам максимально быстро и точно поставить диагноз при помощи современных технологий.

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Сегодня, 20:39
202
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