Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards

Стартап Cerebra победил в номинации Best VerTech startup 2023 в международном конкурсе Global Startup Awards, передаёт BaigeNews.kz.

Финал конкурса состоялся в столице Дании Копенгагене. Казахстанцы обошли конкурентов из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии.

Менеджер проекта Cerebra Айгерим Сейдуали участвовала в награждении.

"Было очень волнительно, так как другие стартапы в нашей номинации были очень крупными и инновационными. Я впервые прошла по красной дорожке и была удивлена уровнем мероприятия. 120 стран принимали участие в этом конкурсе. Горжусь, что работаю в такой крутой команде и могу представлять нашу страну на международной арене", - сказала она.

Победа в финале даст возможность команде Cerebra получить доступ к GSA Alumni Network - особому клубу, доступному только по приглашению, который способствует развитию стартап-экосистем во всем мире.

Global Startup Awards (GSA) - крупнейший независимый конкурс стартап-экосистем со штаб-квартирой в Копенгагене.

Cerebra – это искусственный интеллект для своевременного распознавания инсульта. Инновационная разработка команды призвана помочь врачам максимально быстро и точно поставить диагноз при помощи современных технологий.