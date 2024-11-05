Казахстанский стартап презентует сервисы аренды локаций и коворкингов на выставке в Шанхае

Казахстанская компания Squares.kz презентует свои сервисы на VII Китайской международной импортной выставке в Шанхае. Этот шаг - важная веха в стратегии по расширению на международных рынках, передаёт BaigeNews.kz.

Стартап известен двумя ключевыми продуктами: Squares.kz – сервис для аренды локаций под мероприятия, встречи и съемки; Squares Pass – единый абонемент для работы и встреч в коворкингах Алматы и Астаны.

"Мы работаем с двумя тысячами владельцев коммерческой недвижимости, помогаем трансформировать их пространство двумя продуктами. Китай для нас — приоритетный рынок, и участие в этой выставке – отличная возможность представить нашу компанию китайским партнёрам", - рассказал сооснователь Squares.kz Касым Кабылгали.

Компания нацелена на расширение своего присутствия в Китае, который считается стратегически важным для дальнейшего развития. Squares.kz уже зарекомендовала себя в Центральной Азии и Кавказе, и теперь стремится выйти на крупнейший рынок.