Казахстанский стартап Game of Drones представляет уникальную киберспортивную онлайн-игру, позволяющую пользователям управлять реальными дронами через интернет из любой точки мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

В бета-тестировании приняли участие 10 000 игроков из 23 стран, а теперь проект выходит на новый уровень - официальный запуск на Android.

С этого момента любой желающий сможет испытать новый формат онлайн-гейминга, управляя настоящими дронами, танками, роботами и радиоуправляемыми машинами через всемирную сеть. Игровые соревнования проходят на специально оборудованных трассах с установленными камерами, передающими изображение от первого лица, создавая полный эффект присутствия за рулем.

"Идея Game of Drones зародилась в 2017 году, когда я задумался о создании игры, сочетающей элементы реального управления техникой и соревновательный дух киберспорта. После неудачного проекта по фильтрации интернета для несовершеннолетних у меня осталось много одноплатных компьютеров, и я решил использовать их для разработки игры, в которой игроки могли бы управлять дронами через интернет. В 2018 году наш проект прошел отбор в инкубационную программу Astana Hub, и с этого момента начался его активный рост. Ключевым этапом для нас стало тестирование технологии 5G в 2022 году, что позволило значительно снизить задержку сигнала и сделать игровой процесс более реалистичным. Это проект, к которому мы шли 8 лет, и теперь он готов к покорению мирового геймдева", - рассказал основатель Game of Drones Абылайхан Илья.

По итогам 2024 года игровая индустрия подтвердила свой статус одного из ключевых драйверов мировой экономики, продолжая стремительное развитие.

"Общая выручка сектора достигла 187,7 млрд долларов, а число игроков превысило 3,4 млрд человек. В условиях глобального роста Казахстану важно развивать собственные игровые студии и поддерживать отечественные стартапы, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке. Несмотря на присутствие ведущих игровых издателей в Astana Hub, их штаб-квартиры находятся за пределами страны. Это подчеркивает необходимость активной поддержки отечественных команд, создающих инновационные продукты с глобальным потенциалом", - отметил CEO Astana Hub Магжан Мадиев.

Стартап Game of Drones рассматривается не только как игра, но и как симулятор для дистанционного управления реальной техникой в сфере обороны. Военнослужащие из любой точки страны могут подключаться к дронам с помощью телефонов или компьютеров, обучаться их управлению, а также проводить учебные соревнования по ведению командных битв.

В 2023 году стартап стал победителем в номинации "Революционное решение в обороне" на битве стартапов Defence Tech Battle, где соревнуются передовые оборонные технологии. Кроме того, проект привлек 100 тысяч долларов инвестиций от Jas Ventures и получил грант Фонда науки на 750 тысяч долларов.