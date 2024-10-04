Казахстанский спортсмен завоевал серебро чемпионата мира по таеквондо среди юниоров

В южнокорейском Чунчхоне на юниорском чемпионате мира по таеквондо команда Казахстана отметилась второй медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Ее автором стал Нурали Махмут, он завоевал серебряную награду в категории до 55 килограммов.

В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.

Добавим, ранее второй стала Нурай Казнабек (до 59 килограммов).