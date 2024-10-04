Казахстанский спортсмен завоевал серебро чемпионата мира по таеквондо среди юниоров
Сегодня, 03:41
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Сегодня, 03:41Сегодня, 03:41
94Фото: World Taekwondo
В южнокорейском Чунчхоне на юниорском чемпионате мира по таеквондо команда Казахстана отметилась второй медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Ее автором стал Нурали Махмут, он завоевал серебряную награду в категории до 55 килограммов.
В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.
Добавим, ранее второй стала Нурай Казнабек (до 59 килограммов).
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