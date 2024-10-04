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Казахстанский спортсмен завоевал серебро чемпионата мира по таеквондо среди юниоров

Сегодня, 03:41
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World Taekwondo Сегодня, 03:41
Сегодня, 03:41
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Фото: World Taekwondo

В южнокорейском Чунчхоне на юниорском чемпионате мира по таеквондо команда Казахстана отметилась второй медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Ее автором стал Нурали Махмут, он завоевал серебряную награду в категории до 55 килограммов.

В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.

Добавим, ранее второй стала Нурай Казнабек (до 59 килограммов).

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