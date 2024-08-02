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Казахстанский спортсмен выступил в финале Олимпиады в Париже

Сегодня, 13:45
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Казахстанский спортсмен выступил в финале Олимпиады в Париже Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Представитель сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Он выступил в финале Е. Казахстанец финишировал в заезде на первом месте, преодолев дистанцию за 6:59.43.

В итоге он занял 25-е место на Играх в Париже.

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