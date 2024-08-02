Казахстанский спортсмен выступил в финале Олимпиады в Париже

Представитель сборной Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Он выступил в финале Е. Казахстанец финишировал в заезде на первом месте, преодолев дистанцию за 6:59.43.

В итоге он занял 25-е место на Играх в Париже.