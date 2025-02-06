На SWAT Challenge в Дубае казахстанские команды продемонстрировали отличные результаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В этих соревнованиях приняли участие более 100 команд из числа сотрудников спецподразделений силовых структур из 80 стран мира. В течение пяти дней они проходили серьёзные испытания: тактические, штурмовые и спасательные операции, освобождение заложников и преодоление полосы препятствий.

Бойцы подразделения "Сункар" уверенно вели команду на протяжении всех этапов. По результатам общего зачёта спецподразделение МВД РК завоевало серебро, уступив команде Китая. В десятку лидеров также попали другие казахстанские команды силовиков – две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau), Sardar (СГО) и Национальная гвардия МВД РК.

Напомним, по результатам первого и третьего этапов турнира казахстанская команда "Сункар" заняла первые места. В результате – два "золота" и "серебро" в общем зачёте. "Сункаровцы" в этом году принимают участие во второй раз.

Историческим событием стало участие женской команды "Томирис", представившей спецподразделения МВД Казахстана. Среди участниц – рекордсменка мира по конькобежному спорту, участница Олимпийских игр 2014 года, мастера спорта, многократные призёры соревнований различных уровней по силовым видам спорта. Женщины достойно прошли все этапы, во многом не уступая мужчинам. Среди женских команд казахстанская сборная поднялась на вторую ступеньку пьедестала.