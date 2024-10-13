Казахстанский спасатель стал чемпионом мира по гиревому спорту
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
108Фото: ДЧС Костанайской области
Старший пожарный специализированной части №1 Костаная Дмитрий Балацко достойно представил Казахстан на чемпионате мира по гиревому спорту в Греции, передаёт BaigeNews.kz.
На престижном соревновании, где за первенство боролись представители более 30 стран, Дмитрий завоевал медали в двух дисциплинах.
В "рывке" пожарный стал чемпионом в своей весовой категории, подняв гирю весом 32 килограмма 184 раза.
В дисциплине "Длинный цикл двумя руками" Дмитрий занял второе место, сделав 61 подъём гири.
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