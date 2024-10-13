  • 13 Октября, 14:07
  • BAIGENEWS

Казахстанский спасатель стал чемпионом мира по гиревому спорту

Сегодня, 13:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Костанайской области Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
108
Фото: ДЧС Костанайской области

Старший пожарный специализированной части №1 Костаная Дмитрий Балацко достойно представил Казахстан на чемпионате мира по гиревому спорту в Греции, передаёт BaigeNews.kz.

На престижном соревновании, где за первенство боролись представители более 30 стран, Дмитрий завоевал медали в двух дисциплинах.

В "рывке" пожарный стал чемпионом в своей весовой категории, подняв гирю весом 32 килограмма 184 раза.

В дисциплине "Длинный цикл двумя руками" Дмитрий занял второе место, сделав 61 подъём гири.

Самое читаемое

Наверх