Казахстанский спасатель стал чемпионом мира по гиревому спорту

Старший пожарный специализированной части №1 Костаная Дмитрий Балацко достойно представил Казахстан на чемпионате мира по гиревому спорту в Греции, передаёт BaigeNews.kz.

На престижном соревновании, где за первенство боролись представители более 30 стран, Дмитрий завоевал медали в двух дисциплинах.

В "рывке" пожарный стал чемпионом в своей весовой категории, подняв гирю весом 32 килограмма 184 раза.

В дисциплине "Длинный цикл двумя руками" Дмитрий занял второе место, сделав 61 подъём гири.