Казахстанский скалолаз отправится на Олимпиаду: каковы шансы на медаль?

Спортивное скалолазание во второй раз в истории будет представлено на Олимпийских играх и также во второй раз за медали главных стартов четырехлетия поборется в этом виде спорта казахстанский атлет. Корреспондент BaigeNews.kz в аэропорту Алматы был в числе тех кто встретил Амира Маймуратова, выигравшего в этот уик-энд право выступить на ОИ в Париже.

Скалолазание как олимпийский вид впервые было представлено на Играх в Токио, состоявшихся в 2021 года. Тогда разыгрывались награды только в многоборье. Через сложнейшее "сито" квалификации удалось отобраться казахстанцу Ришату Хайбулину.

В 2024 году на Олимпиаде в столице Франции Париже в спортивном скалолазании разыграют сразу два набора медалей в таких дисциплинах, как скорость, и сумма выступления в трудности и боулдере.

И на этот раз в дисциплине "скорость" Казахстан представит Амир Маймуратов. Он прошел жесточайший отбор в квалификации, чтобы получить допуск в финальную отборочную серию, состоящую из 2-х этапов.

На первом этапе, прошедшем в китайском Шанхае, Амир оказался на 12 месте, но второй этап в столице Венгрии Будапеште казахстанец провел феноменально, выиграв серебряную медаль. По сумме баллов на 2 этапа Амир оказался на 3 месте в общем зачете и получил долгожданный допуск на Олимпийские игры.

Вернулся Амир после будапештского финала уставший, но счастливый, с Кубком и "билетом" в Париж в руках. Получив поздравления, спортсмен рассказал, что мог бы стать и первым в Будапеште, но слишком поспешил и, переоценив собственные возможности, сорвал решающий подъем.

"В финал олимпийской квалификационной серии прошли только самые серьезные атлеты, мастера своего дела. То есть, на отборе конкуренция была не ниже, чем на самой Олимпиаде, к тому же, часть из них я снова встречу в Париже на Играх. Сейчас могу сказать, что выиграть квоту олимпийскую мне помогла уверенность в себе, хорошая форма и результаты в тренировочные дни", - рассказал Амир Маймуратов.

Первое знакомство ныне 29-летнего Амира со спортивным скалолазанием состоялось, когда ему было 13. Тогда в его родной Астане в одном из популярных ТРЦ открыли на четвертом этаже скалодром. Испытать новый вид досуга вместе с Амиром решили его папа и брат. Цель была простая – ради интереса полазить по спортивному сооружению, ощутить, что это такое. Получилось, видимо, хорошо, потому что местный тренер, Клара Слуцкая, предложила мальчикам заниматься спортом целенаправленно.

Сейчас Амир уже 17-й год занимается спортивным скалолазанием и настроен на победы в мировой элите. А еще Амир – обладатель рекорда Казахстана в данной дисциплине. “Вертикальный забег” на специальную 15-метровую скалу он совершил за 4.95.

Атлет признался, что на тренировках он пробегает еще быстрее, но на официальном уровне повторить те результаты очень сложно из-за адаптации к соревновательным условиям.

Клара Слуцкая вспоминает, что Амира отличала целеустремленность и "заточенность" на результат.

"Когда он ещё выступал среди молодёжки, он очень часто на чемпионатах мира показывал лучший результат в квалификации. Здесь в Будапеште он тоже в квалификации показал один из лучших результатов, был номером один, а потом, на следующий день, как правило, идет уже финальная сетка и он остался вторым. Скорость - это очень динамичная дисциплина, как лёгкая атлетика по вертикали, поэтому здесь одна какая-то ошибка, одна ненужная мысль в голове, которая заставляет сомневаться, всё это может помешать. Представляете, 15 м за 4 секунды бежать!" - подмечает тренер.

Казахстанским мастерам спортивного скалолазания на международном уровне приходится конкурировать не только со странами Европы и Америки, но и практически со всеми странами Азии.

"У нас в Казахстане в 12 регионах развивается скалолазание. Наша школа – одна из лидирующих, но постройка новых скалодромов, открытие отделений в спортивных школах могло бы усилить раскрытие потенциала наших атлетов, тем более, что скалолазание - это вообще-то военно-прикладной вид, На нашем евразийском континенте лидерство у Восточной Азии. В зависимости от дисциплины свои страны-лидеры. Япония - сильнейшая в боулдере, Южная Корея лидирует в трудности, индонезийцы самые первые скоростники, но в целом на азиатском континенте очень бурно развивается наш вид. Но и другие континенты не расслабляются - и в Африке, и в Австралии идет активное развитие спортивного скалолазании", - пояснила Клара Слуцкая.

Но сам Амир убежден, что на любом соревновании главный соперник для него – это он сам.

"Я ни одного атлета не считаю за соперника, потому что я бегу, конкурируя сам с собой, в первую очередь. Даже если когда на выбывание мы бежим с кем-то, я бегу против его времени, и получается, что здесь и сейчас у меня конкурент – только я сам, мое состояние и готовность играют роль" , - сказал Амир.

Бился в финальной квалификационной серии за олимпийскую квоту и другой казахстанец Ришат Хайбуллин. В Будапеште он дошел до четвертьфинала, но не самое удачное выступление в Шанхае не позволило ему получить допуск к своей второй в карьере Олимпиаде.

"С Ришатом мы в хороших отношениях, поддерживаем друг друга. В Токио было многоборье, туда входили все дисциплины, а сейчас отделили скорость, мою дисциплину, и вот я получаю квоту", - поделился Маймуратов.

Дополнительные трудности

Столь высокие результаты в спортивном скалолазании дают основания полагать, что этот вид спорта должен быть в списке приоритетных для государства. Однако, как утверждает вице-президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана, заслуженный мастер спорта РК по альпинизму Баглан Жунусов, спортсменам и функционерам приходится напоминать о себе громкими победами, чтобы получить должное внимание.

"Олимпийским видом спорта скалолазание стало 5 лет назад, это было тоже наше достижение, мы сумели доказать, что школа альпинизма и скалолазания в Казахстане одна из сильнейших в мире. Сейчас скалолазание как отдельный вид спорта от альпинизма, прогрессирует в нашей стране в дисциплине "скорость". Это привлекает огромное количество молодежи. Нас признавать начали, только когда мы его сделали олимпийским видом, я понимал, что надо над этим работать, я прямо в международной федерации активно участвовал в пропаганде продвижения этого вида в олимпийскую семью, и наконец-то мы добились этого. Сейчас в Казахстане скалолазание привлекает огромное количество молодёжи", - пояснил Баглан Жунусов

Тем не менее, на сегодняшний день единственный в Казахстане скалодром, соответствующий мировым стандартам, находится в Алматы. На нем тренируется национальная сборная, а построен он на частные средства.

"Раньше это всё было на энтузиазме и только тренеры и энтузиасты продвигали, а сейчас уже профессиональные менеджеры пришли. Строительство скалы - полностью мои деньги, я вложил сам лично около 1,2 млн долларов и построил его 20 лет назад, с того периода, с 2004 года у нас есть результаты, есть чемпион мира по молодежи Саят Абыканов, неоднократные чемпионы Азии, кубков Азии и этапов Кубка мира. Тогда мы решили не распыляться, поскольку не было средств, и сосредоточились только на скорости, и сейчас видим результаты", - сказал вице-президент федерации.

Средний возраст мужской казахстанской команды - 21 год, а вот у девушек спортсменки 23 лет уже считаются возрастными, поэтому в отечественной команде омолаживают состав. Как мы видим, спортивное скалолазание проделало большой путь, чтобы достичь тех показателей, которые сейчас имеются.

Аналогичный спортивному скалолазанию путь становления, развития и признания в Казахстане придется пройти и другому виду спорта, уже зимнему. Ски-альпинизм, также курируемый в Казахстане Федерацией альпинизма и спортивного скалолазания, будет представлен впервые в своей истории в программе зимних Олимпийских игр в 2026 году. В федерации развитием этого нового олимпийского вида спорта занимается отдельный вице-президент, есть спортсмены, участвующие на соревнованиях, но в официальном реестре видов спорта ски-альпинизм в Казахстане пока отсутствует. Соответствующие документы о признании находятся пока в уполномоченных государственных органах на рассмотрении. Тем временем, до Олимпиады-2026 в Милане остается чуть больше полутора лет и ски-альпинистам нужно успеть завоевать квоты.

"Я думаю, что хорошие шансы есть на завоевание лицензии в Милан-2026 в ски-альпинизме. У нас есть несколько спортсменов-претендентов. Нам понятно, что на самом деле не всё так сложно, единственное, дорогая экипировка", - пояснил Баглан Жунусов.

Вероятно, к теме ски-альпинизма мы вернемся еще неоднократно, а пока все взоры обращены на скалолазание и Амира Маймуратова. Для него сейчас среди важнейших задач – не только физическая, но и психологическая подготовка. По нашим данным, в команде имеется такой специалист и это сильно помогает улучшить результативность.

В ближайшее время в Казахстане силами федерации возведут несколько новых скалодромов по всему Казахстану, что придаст огромный импульс развитию скалолазания в Казакстане. Сегодня в стране этим видом занимается 2 500 человек, в сборной команде 16 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 24 июня 70 спортсмеров из Казахстана получили право представить Казахстан в 24 видах спорта, а число лицензий составляет 80. На олимпийской квалификационной серии в Будапеште квоту в Париж-2024, кроме Амира Маймуратова в скалолазании, заработал Амир Закиров в брейкинге: он также выиграл серебро этапа и по сумме двух финальных турниров занял 6 место, принесшее ему допуск на Олимпиаду. Брейкинг впервые будет представлен в программе главных стартов четырехлетия.

Фото: Александр Шахбазов.