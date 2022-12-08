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Казахстанский штангист завоевал серебряную медаль Чемпионата мира в рывке Сегодня, 17:11
202
Сегодня, 17:11
202

Казахстанский штангист завоевал серебряную медаль Чемпионата мира в рывке

Арли Чонтей завоевал серебряную медаль Чемпионата мира в рывке.

Арли Чонтей выступал в категории до 55 килограммов, передаёт BaigeNews.kz. В сумме двоеборья он реализовал 259 (118+141) килограммов и занял четвёртую строчку итогового протокола.

Один килограмм отделил нашего спортсмена от тройки лидеров.

Чемпионом мира в данной весовой категории стал Силачай из Тайланда с результатом 265 (117+148) килограммов. Второе место у вьетнамца Нго - 260 (117+143). Замкнул тройку представитель Кореи Ким (115+145).

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#Арли Чонтей #чемпионат мира #штангист
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:11
202
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