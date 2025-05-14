Казахстанский штангист Артем Антропов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в китайском городе Цзяншань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. В весовой категории до 102 килограммов спортсмен показал впечатляющий результат - 386 кг в сумме двоеборья (рывок - 165 кг, толчок - 221 кг), что позволило ему подняться на вторую ступень пьедестала.

Победителем в этой весовой категории стал представитель Китая Лу Хуаньхуа, продемонстрировавший высочайший уровень подготовки - 410 кг (180+230). Бронзу завоевал тяжелоатлет из Туркменистана Дауранбек Хасанбаев - 377 кг (182+195).

Это уже вторая награда казахстанской сборной на турнире: ранее Пётр Хребтов отличился бронзовой медалью в весовой категории до 73 килограммов.